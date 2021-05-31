Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye genelinde başlatılan ''Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası'' destek olmak amacıyla Siverek'te bulunan adliye bahçesinde kitap bağış standı açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için Adliye bahçesinde düzenlenen "bir kitap bir umut" adlı kitap bağış kampanyası kapsamında gerçekleşen törene Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, Emniyet Müdür Vekili Teoman Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Müftü Muhammed Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Törende açıklama yapan Başsavcı Recep Sevgili, 16 Haziran'a kadar adliyede kitap bağışının yapılabileceğini söyledi.

Kitap okumanın her insana katkı sağladığını ve daha sağlıklı düşünmesine vesile olduğunu dile getiren Sevgili, "Toplumumuzda kitap okumanın önemine yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki temel hedefimiz de suça karışmış vatandaşlarımızı da kitap okumaya yönlendirmektir. Bu vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitebilir ve onlara ne kadar çok kitap okutabilirsek yeni yaşamlarında topluma daha kolay adapte olmalarını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Törende protokol üyelerinin yanı sıra adliye çalışanları da kitap bağışında bulundu.