Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'den hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi olduğunu duyururken saat 09.23'de gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, 25.63 km derinlikte oldu ve Mersin'in Anamur ilçesinden de hissedildi.