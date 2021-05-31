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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:43 Son Güncelleme: 31.5.2021 09:55

Akdeniz'de korkutan ! 'den hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'den hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Edinilen bilgisine göre, Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem, 'den de hissedildi. 09.23'de meydana gelen deprem, 25.63 km derinlikte gerçekleşti. Mersin'in Anamur ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinden hissedilen deprem, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Güzelyurt Körfezi olduğunu duyururken saat 09.23'de gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, 25.63 km derinlikte oldu ve Mersin'in Anamur ilçesinden de hissedildi.

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Akdeniz'de korkutan deprem! Mersin'den hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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