Akşam yemeği tartışması kanlı bitti: Gelin, kayınpederini bıçakladı

Adana'da marketten alınan tavukla mangal yapılmasını isteyen 58 yaşındaki Mustafa Ö., çıkan tartışmada gelini Emine Ö.'yü (25) sopayla başından yaraladı. Genç kadın da kayınpederi Mustafa Ö.'yü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan gelinden ailenin diğer fertleri şikâyetçi oldu.

SOPAYLA BAŞINA VURDU

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'ta meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Ö.'nün yanına gelen kayınpederi Mustafa Ö., akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu.

2 YERİNDEN BIÇAKLADI

Başından yaralanan Emine Ö. de mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı. Evde bulunan diğer aile fertleri sağlık ekibi çağırdı. Yaralılardan Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelin Emine Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan ve Emine Ö. adliyeye sevk edilecek.