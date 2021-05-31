Alanya Adliyesi'nde kitap bağışı kampanyası

Alanya Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kitap bağışı standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Alanya Adliyesi'nde kurulan kitap bağışı standı törenle açıldı. Törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkemezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Adalet Komisyonu Başkanı ve Alanya 2'nci Ağır Ceza Başkanı Alper Saykal, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Resul Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı, idari birim amirleri ile adliye çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, hükümlü ve tutuklulara daha fazla imkanlar sağlayarak sivil hayata geçişlerinde mümkün olduğunca donanım sağlamak istediklerini söyledi. Tekin, "Bu kampanya da bunun bir parçası olacak. İçerideki insanları dışarıya ne kadar sağlıklı bir halde çıkarabilirsek toplum ve toplum güvenliği açısından da faydalı olacaktır. İki bakanlık arasındaki protokol için biz de Alanya Adliyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi. Konuşmanın ardından, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Başsavcı Tekin'e kitabını teslim etti. Adliyeye gelen protokol ve davetliler kitap bağışında bulundular.