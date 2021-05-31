Alanya'da korkunç cinayete 33 yıl 4 ay hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin görülen davada tutuklu sanık 33 yıl 4 ay hapis cezası alırken tutuksuz yargılanan iki sanık beraat etti.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, Hasan Yılmaz'ı kasten öldürme suçundan tutuksuz olarak yargılanan Ahmet Y. ve Rıdvan S. duruşmaya katılmadı. Tutuklu yargılanan Fatih S. bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile mahkemeye bağlandı. Duruşmaya maktul ve sanık avukatları da katıldı.

Duruşmada mahkeme heyetinin okuduğu mütaalayı kabul etmediğini belirten sanık Fatih S. beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Fatih S'nin kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görerek sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezasında indirim yapılmasına karar verdi. Fatih S. bu suçtan 25 yıl hapis cezası aldı.

Yine mahkeme Fatih S'nin Ahmet Yılmaz'a karşı kasten öldürme suçunu işlediğini sabit görüldüğünden eyleminin işleniş biçimi ve kast yoğunluğunu nazara alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle ortaya çıkan zarar ve tehlike gözetilerek sanığın 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Fatih S'nin bu cezadan da iyi hal indirimi alarak 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Fatih S. toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı. Tutuksuz yargılanan Ahmet Y. ve Rıdvan S'nin ise beraatlerine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 18 Eylül 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında, aralarında tartışma çıkan Fatih S. (33) elindeki av tüfeğiyle Hasan Yılmaz.'ın (42) üzerine doğru ateş açmış, saçmaların hedefi olan Hasan Yılmaz, göğüs bölgesinden ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelerek kardeşinin yaralandığı gören Ahmet Y. de (30) otomobilinden aldığı tabancayla Fatih S.'yi her iki bacağından yaralamıştı.

Ahmet Y'nin iş ortağı olduğu öğrenilen Rıdvan S. de (30) silahla yaralanan Fatih S'yi sopa ile başına vurarak darp etmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürmüştü. Tedaviye alınan Hasan Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken Fatih S. ise yaralı olarak kurtulmuştu.