Anamur’da cezaevlerine kitap bağışı kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Düzenlenen Kitap Bağış Kampanyasına' tüm yurtta olduğu gibi Anamur'da da başlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen kampanyaya, Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Garnizon Komutanı Taner Tekel, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, İlçe Jandarma komutanı Savaş Cingöz, Baro Temsilcisi Murat Kılıç, ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir, Anamur T Tipi Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamit Kaslıoğlu ve STK temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ünal; iş birliği protokolü kapsamında, Türkiye'de eş zamanlı olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile kampanya sürecinin başladığını kaydetti. Kampanyanın amacının hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri olduğunu kaydeden Ünal kampanyanın 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.