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Giriş Tarihi: 1.6.2021 00:25

kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

AA
Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'ın ilçesinde nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, silahlı ve spolaı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen cinayet haber deyim yerinde ise kan dondurdu.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Rıdvan K, Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.N. ve S.N'nin hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.

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Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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