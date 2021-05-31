Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen cinayet haber deyim yerinde ise kan dondurdu.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Pompalı tüfekle ağır yaralanan Rıdvan K, Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.N. ve S.N'nin hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.