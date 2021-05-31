Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen cinayet haber deyim yerinde ise kan dondurdu.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı.