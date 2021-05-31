Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 1.6.2021 00:01

Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

İHA
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

’ın ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu silahla vurularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Cizre'ye bağlı Taşhöyük köyünde akşam saatlerinde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 39 yaşındaki Rıdvan Kınu hayatını kaybederken, S.N. ve A.N. yaralandı.
Çıkan kavgada öldürülen Kınu'nun cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.N. ve A.N. de çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan silahlı kavganın ardından jandarma köyün içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA