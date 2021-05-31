Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup, taşlı sopalı kavga etti. Çıkan kavgada taraflardan birisinin uzun namlulu silahından çıkan kurşunla Kemal Ö. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Ö.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kemal Ö.'nün yakınları tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kişileri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.