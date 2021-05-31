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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:12

'da korkunç kaza: 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

DHA
Avcılar'da korkunç kaza: 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, 15 yaşındaki F.Ş ile 19 yaşındaki yaşamını yitirdi.

Avcılar'daki korkunç kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan F.Ş., (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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Avcılar'da korkunç kaza: 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti
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