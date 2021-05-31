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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:55

’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

’in ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen yaşlı adamı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi olan Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesi No: 56 adresinde ikamet eden İbrahim Kesebir isimli yaşlı adam, evinin bahçesindeki kuyunun ağız kısmını onarmak isterken içi su dolu kuyuya düştü.


Yakınlarının 112 Acil Yardım hattını aramasıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, talihsiz adamı kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Kesebir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Ayvalık’ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
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