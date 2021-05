Babasını 21 yıl sonra otomobiline kavuşturdu

Edirne'de otomobilleri çok seven Halim Kılıç'ın (62), 21 yıl önce aldığı otomobili arıza yaptı. Kendisi de sağlık sorunları yaşayınca, kapalı otoparka çektiği otomobilin bir daha yüzüne bakmadı. Beden eğitimi öğretmeni olan oğlu Serkan Kılıç, yıllar sonra harekete geçti. Babasından habersiz, 2.5 ay önce garajdan çıkardığı otomobili, bir oto kurtarıcı ile Kocaeli'ne getiren Serkan Kılıç, fabrikadan çıkmış gibi yenileterek, babasına sürpriz yaptı.Kılıç, "İnternette babasının aracını 25 yıl sonra bulup toplatarak hediye eden birini görünce, bende babama unutamayacağı bir an yaşatmak istedim. Araç baştan aşağı toplandı. İlk günkü yeni haline getirildi. Hatta bazı eklemelerde yaptık. Bu sürpriz bana yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama babamın bana söyledikleri ve yaşadığı sevinç her şeye değer. Babamda bende unutamayacağımız bir gün yaşadık. İyi ki yaptım" dedi. Baba Halim Kılıç ise oğluna dakikalarca sarıldı. Kılıç, "Aldığım araçların üzerine deyim yerindeyse toz bile kondurtmazdım.Birisi bineceği zaman gazete sererdim. Cama kesinlikle el sürdürtmez, çevresinde top bile oynatmazdım. Yaptığım masrafa üzülmezdim. Adeta ailenin bir üyesi ve canlıymış gibi davranırdım. Bu gerçekten bana büyük sürpriz oldu. Oğlumun bana yapabileceği en büyük evlatlık bu oldu. İnanın öleceğim aklıma gelir ama bu aklıma gelmezdi. Önce teybine, sonra havalı kornasına baktım. İlk günkü gibi, harika olmuş" diye konuştu.