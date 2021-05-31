Başkan Büyükakın şampiyon öğrencileri ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı olan REGENERON ISEF'te Dünya 4'üncüsü olarak ülkemizive Kocaeli'ni gururlandıran öğrenciler Kerem Bayhan ile Dilay Dal'ı makamında konuk etti. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal'ın da yer aldığı ziyarette, Mühendislik Mekaniği alanında Dünya 4'üncüsü olan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Kerem Bayhan ile Robotik ve Akıllı Makineler alanında Dünya 4'üncüsü olan Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Dilay Dal ile büyük gurur duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Yakalanan bu başarıda sizleri tebrik ediyorum. Sizi yetiştiren ve emek veren öğretmenlerinizle birlikte ailelerinizi de kutluyorum" dedi.

NELER YAŞADIKLARINI ANLATACAKLAR

22 kategoride 78 ülkeden 1800 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon olan Dilay Dal ve Kerem Bayhan ile sohbet eden ve onları dinleyen Başkan Büyükakın, gençlerin düşünmeye, gözlem yapmaya, okumaya, merek etmeye ve girişimcilik ruhuyla yetişmelerine yönelik için önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Başarılı öğrencilerin toplumda ve gençlerin arasında rol model olacakları platformları da oluşturacaklarını birliktelikte ifade eden Başkan Büyükakın, "Dilay ve Kerem gibi başarılı gençlerimizin başarıya giden yolda neler yaşadıklarını, yaşamlarına dair hikayeleri, ülkemiz ve dünya üzerindeki söyleyecekleri sözleri bu platformda anlatma şansı yakalayacaklar" şeklinde konuştu.

TEDX GİBİ BENZERİ BİR PLATFORM

Çocuklarla ve gençlerle her fırsatta çok yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı BİLSEM, Bilim Merkezimiz ve TÜBİTAK gibi çok önemli merkezlerimiz sayesinde çok iyi yetişen öğrencilerimiz var. TEDx gibi benzeri bir platformda başarılı öğrencilerimiz fikirlerini anlatma şansı bulacaklar. Bu sayede dereceye giren projelerini, ilham veren fikirlerini anlatacaklar. Böylece kentimizdeki diğer gençlere ve arkadaşlarına rol model olmuş olacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarını hem teşvik etmiş hem de rol model olacaklar. Büyükşehir olarak bu platformun kurulması ve organizasyonun gerçekleştirilmesini yerine getireceğiz" ifadelerini sarf etti.

Kerem Bayhan ile Dilay Dal'ı başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden ve ödüllendiren Başkan Büyükakın, daha sonra günün anısına gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.