Başkan Söğüt’ten o iddialara sert yanıt

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bazı yerel medya organlarında yer alan, "Belediyenin açığını bir hizmet alımı yapmadan fatura ile kapattılar" iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Belediye toplantı salonunda iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, "Faturanın tüm evraklarını, ilgili tutanaklarını ben getirdim. Sarf Malzemeleri şeklinde yazılan bir fatura. Mevcut şartnamede belirtilen şekliyle burada yer alıyor. Adetleri de burada yazıyor. Toplam rakam 44 bin 340 TL. Üzerimde giydiğim yelek bu faturanın içerisinde. 500 adet ikaz yeleği 202 adet t-shirt ve diğer malzemeler. Bunlar takım olarak zaten kullanılıyor. Bunları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize dağıttık. Alım olmadan fatura kesildi deniliyor, işte firmanın üzerinde de etiketleri zaten var. Malzeme teslimindeki tutanaklar da var" dedi.