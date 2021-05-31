Bayrampaşa’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, 04.15 sıralarında Bayrampaşa, O-3 Bağlantı Yolu Kadıfekale alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa'dan O-3 Karayolu'na çıkmaya çalışan 58 TK 618 plakalı araç bariyerlere vurarak kaza yapınca hemen arkasından gelen 34 GF 4124 plakalı TIR sürücüsü yavaşladı. Bu sırada 50 ABT 219 plakalı TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada sırada 50 ABT 219 plakalı TIR sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda yaralı sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralının hastaneye sevk edilmesi sonrasında kazaya karışan iki TIR ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücüleri ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.