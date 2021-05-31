Bursa’da uyuşturucu ticaretine büyük darbe: 45 kişi yakalandı, 26 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonlar sonuç veriyor. Kent genelinde 20 gün içinde yürütülen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 10 kilogram sentetik kannabinoid, 7,5 kilogram metamfetamin, 4,5 kilogram esrar, 65 gram kokain ve 82 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 43 fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 12 kartuşa el konuldu. Haklarında hazırlanan evraklarla Adliyeye sevk edilen 45 şüphelinden 26'su tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkındaki adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.