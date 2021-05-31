Bursa’da yağışlı yol faciası

Bursa Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi yakınlarında E.Y'nin kullandığı seyir halinde olan 34 DRM 778 bir lojistik firmasına ait kamyonet ile Emin Duman'ın (60) kullandığı 16 V 4272 plakalı hafif ticari araç yağış nedeniyle odun depoları önünde çarpıştı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği sürücü Emin Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanındaki yolcu M.A. ile lojistik firmasına ait kamyonetin sürücüsü E.Y. ise kazayı yaralı atlattı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yapılan temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.