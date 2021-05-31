Ceza İnfaz Kurumlarına kitap bağışı başladı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" töreninde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından dile getirildiği üzere yurt genelinde "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağışı kampanyası düzenlendi.

Kitap kampanyası Bakan Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile başlarken Tokat'ta da Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban tarafından kitap bağışı yapılarak kampanyaya katılım sağlandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Sarayı giriş katında "Kitap Bağış Standı" kurulurken 16 Haziran tarihine kadar sürecek kampanya süresince görevlendirilen 2 Ceza İnfaz Kurumu personeli, 8.30-19.00 saatleri arasında bağış kitap kabul edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yürütülecek kampanyada, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bulunacak. Başsavcılık tarafından kitap kampanyasında toplanan kitaplar inceleme için Yayın Seçme Komisyonu'na teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonrasında ceza infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmesinde sakınca bulunmayan kitaplar, ilgili birimlere iletilecek.