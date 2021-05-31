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Giriş Tarihi: 1.6.2021 00:02

’nin Taşhöyük köyünde arazi kavgası:1 ölü 2 yaralı

ABİDİN YEL
Cizre’nin Taşhöyük köyünde arazi kavgası:1 ölü 2 yaralı

’ın ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıktığı iddia edilen kavgada 39 yaşındaki silahla vurularak öldürüldü. Cizre’ya Bağlı Taşhöyük köyünde bugün akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında bir kişi öldü iki kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Cizre'ye bağlı Taşhöyük Köyünde akşam saatlerinde iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Taş ve sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 39 Yaşındaki Rıdvan Kınu hayatını kaybederken S. N ve A.N yaralandı.

Çıkan kavgada öldürülen Kınu'nun cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken,S.N. ve A.N.S'de çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.Yaşanan silahlı kavganın ardından Jandarma köyün içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor

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Cizre’nin Taşhöyük köyünde arazi kavgası:1 ölü 2 yaralı
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