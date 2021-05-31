Damdaki sapık amca oğlu çıktı! Her şey iç çamaşırların azalmasıyla başladı!

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şikayet üzerine amca oğlu E.Ç. hakkında 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Amca oğlu ise ifadesinde düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için böyle bir hareket yaptığını söyledi.