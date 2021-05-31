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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:57

Dışarıda kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren maske takmak kalkıyor mu?

Dışarıda maske takma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren maske takmak kalkıyor mu?

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Bu noktada, kalktı mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımları bugünkü Kabine Toplantısı ile belli olacak. Kabine'de görüşülecek konulardan birisi de maske yasağının gevşetilmesi olacak. Peki, 1 Haziran'dan itibaren dışarıda maske takma yasağı kalkacak mı? 1 Haziran ve sonrasında maske takmak kalkıyor mu? Detaylar haberimizde.

Türkiye, 1 Haziran'daki normalleşme süreci beklemeye koyuldu. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber birçok soru netlik kazanacak. Araştırılan ve merak edilen konular arasında dışarıda maske takma yasağı kalkacak mı konusu da yer alıyor. Bilindiği gibi, aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Buna ek olarak, Bilim Kurulu üyelerinden de maske yasağı ile ilgili çeşitli açıklamalar geldi. Peki, dışarıda maske takma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren maske takmak kalkıyor mu? Detaylar şöyle...

Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

MASKE TAKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Maske yasağına ilişkin karar bugün belli olacak. Kabine Toplantısı ile beraber maske yasağı kalktı mı sorusu yanıt bulacak.

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Dışarıda maske takma yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren maske takmak kalkıyor mu?
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