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Giriş Tarihi: 1.6.2021 00:03

’da kavga 1 ölü, baba ve 2 oğlu yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR

’da iki aile arasında daha önceki bir husumet nedeniyle sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, baba ve 2 oğlu da yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde akraba oldukları ifade edilen iki aile arasında yaşanan husumetten dolayı çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan baba ve 2 oğlunun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Diyarbakır’da kavga 1 ölü, baba ve 2 oğlu yaralandı
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