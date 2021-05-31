Elazığ’da Jandarma ekiplerinden sahte polislere operasyon

Elazığ Sarıçubuk köyünde ikamet eden Ümmügülsüm Demir, dolandırıcıların tuzağına düşerek 7.000 TL para, 3 adet çeyrek, 2 adet yarım ve 1 adet gram altın kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan 81 yaşındaki kadın Jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, şüphelileri yakalamak için tüm birimleri harekete geçirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve karakol ekipleri sahada çalışma yaparken Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknik araştırma yaparak sahte polisler M.Y. ve Ş.K'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları altın ve paralar sahibine teslim edildi.

"BENİ KANDIRDILAR, TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Başından geçen olayı anlatan Ümmügülsüm DEMİR (81), kendisini polis olarak tanıtın şahsın ev telefonunu aradığı ve Sen öldürme olayına karışmışsın dedi. Seni bu durumdan kurtaracağız, evine ekip göndereceğiz evdeki altın parayı ver kurtul dediler. Ben de korktum tamam dedim. Daha sonra iki erkek şahıs geldi ve evdeki altın ve parayı verdim gittiler. Daha sonra Jandarmayı aradım ve olayı anlattım Allah razı olsun Jandarmamızdan bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Beni kandırdılar. Aldıkları kefen ve ölünce kimseye yük olmamak için dişimle tırnağımla biriktirdiğim paramdı." diye konuştu.