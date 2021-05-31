Elektrik direğine tırmanarak girdikleri evi soydular

Yeşilkent Mahallesi'nde G-150 Sokak'a sabaha karşı gelen bir kişi, elektrik direğine tırmanarak ulaştığı balkondan eve girdi. Kısa süre sonra aynı balkondan atlayarak kaçtı. Herhangi bir şey çalınmayan evin sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.