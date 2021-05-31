Elektrikli bisiklet marka olacak

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, özel sektör iş birliği ve MKE destekleri ile hayata geçirilecek olan ve Kırıkkale marka elektrikli bisikletler üretilecek. Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yunus Sezer, yetkililerle toplantıda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir çalışma atölyesi hayata geçirilecek. 3 katlı olacak şekilde çalışmaları devam ediyor. Elektrikli şekilde Kırıkkale markalı üretilecek olan bisikletlerin marka ve modelleri Kırıkkale'ye hitap etmesi planlanıyor. Kırıkkale için önemli yatırımların yapıldığını belirten Sezer, "Her alanda güzel çalışmalara imza atmak için kurumlarımızla birlikte önemli hizmetler gerçekleştirmenin çabası içerisindeyiz" dedi.