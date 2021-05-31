Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Elif, her zil çaldığında babam geldi’ diyor
Giriş Tarihi: 31.5.2021

‘Elif, her zil çaldığında babam geldi’ diyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Elif, her zil çaldığında babam geldi’ diyor
Konya'da, dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından olan Orhan Çumralıgil'in (35) ailesi, her gün oğullarının mezarını ziyarete gidiyor. Önceki gün de mezarlıkta olan aileden, baba Turhan Çumralıgil, hüznü ve gururu birlikte yaşadığını söyledi. Babasının mezarına gelen serebral palsi hastası 5 yaşındaki Elif ise hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyor. SABAH'a konuşan Turhan Çumralıgil, "Oğlum olması gerekeni yaptı ama maalesef hayatını kaybetti. Üzülüyoruz ama oğlumla gurur da duyuyorum. Oğlumun geriye kızı Elif kaldı. Torunum, her zil çaldığında, 'Babam geliyor' diyerek kapıya koşuyor." Kurtarılan kadının çelişkili ifadelerinin kendilerini üzdüğünü dile getiren baba Çumralıgil, "Olayla alakası olmadığını söylüyor. Kadınların bu olaya sahip çıkması lazım" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Elif, her zil çaldığında babam geldi’ diyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA