‘Elif, her zil çaldığında babam geldi’ diyor

Konya'da, dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından olan Orhan Çumralıgil'in (35) ailesi, her gün oğullarının mezarını ziyarete gidiyor. Önceki gün de mezarlıkta olan aileden, baba Turhan Çumralıgil, hüznü ve gururu birlikte yaşadığını söyledi. Babasının mezarına gelen serebral palsi hastası 5 yaşındaki Elif ise hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyor. SABAH'a konuşan Turhan Çumralıgil, "Oğlum olması gerekeni yaptı ama maalesef hayatını kaybetti. Üzülüyoruz ama oğlumla gurur da duyuyorum. Oğlumun geriye kızı Elif kaldı. Torunum, her zil çaldığında, 'Babam geliyor' diyerek kapıya koşuyor." Kurtarılan kadının çelişkili ifadelerinin kendilerini üzdüğünü dile getiren baba Çumralıgil, "Olayla alakası olmadığını söylüyor. Kadınların bu olaya sahip çıkması lazım" dedi.