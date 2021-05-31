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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:27

Engelli kadını yanmaktan son anda itfaiye kurtardı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Engelli kadını yanmaktan son anda itfaiye kurtardı

’da kahvaltı için piknik tüpünde çay demlerken, kıyafetinin tutuşması sonucu alevler için8de kalan 67 yaşındaki Nazmiye Yaşar’ı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan yaşlı kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, engelli Nazmiye Yaşar sabah piknik tüpüne çay suyu koydu. Bir süre sonra çayı demlemeye giden kadının kıyafeti tüpteki alevlerden tutuştu. Yaşlı kadın engelli olduğu için alevleri söndüremedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan yangını söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını yanmaktan son anda kurtardı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan kadın tedavi altına alındı. Engelli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Engelli kadını yanmaktan son anda itfaiye kurtardı
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