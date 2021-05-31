Engelli kadını yanmaktan son anda itfaiye kurtardı

Olay Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, engelli Nazmiye Yaşar sabah piknik tüpüne çay suyu koydu. Bir süre sonra çayı demlemeye giden kadının kıyafeti tüpteki alevlerden tutuştu. Yaşlı kadın engelli olduğu için alevleri söndüremedi. Kadının çığlıklarını duyan komşuları bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan yangını söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını yanmaktan son anda kurtardı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan kadın tedavi altına alındı. Engelli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.