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Giriş Tarihi: 31.5.2021 22:08

Eski jandarma: Mahrem imamlar değil, sevgililerim aradı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eski jandarma: Mahrem imamlar değil, sevgililerim aradı

’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Trabzon merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan 8 kişi Emniyet’teki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı . tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerden oluşan 7 kişi ise mahkemece yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Yavuz G, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Ardışık arama diye bir şey olmadı. Mahrem imamlar tanımıyorum ve beni sevgililerim aradı.” dedi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan, mahrem imamlarca arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduklarına yönelik ifadeler bulunan 1 yüzbaşı ile muvazzaf astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de içinde olduğu 8 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verilmişti. Hemen harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri geçtiğimiz hafta Trabzon, Antalya ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. ile astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y, eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B'nin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Akçaabat eski İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G. tutuklandı. Diğer şüpheliler astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A, sözleşmeli erler H.Ş, E.B, T.Y, eski askeri öğrenciler E.Ç. ve İ.Y.B, yurt dışı yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BENİ SEVGİLİLERİM ARADI!"

Tutuklanan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz G, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Yüzbaşı; "Beni sağdan soldan aradılar, ardışık arama ile bir ilgim yok. Beni sevgililerim aradı." dedi.

Mahkeme yapılan tespit ve araştırmalar neticesinde mahrem imamlar ile ardışık arama ile görüştüğü tespit edilen Yavuz G'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Eski jandarma: Mahrem imamlar değil, sevgililerim aradı
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