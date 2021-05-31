Eve kurdukları düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlılar yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak illegal olarak kapalı alanlarda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiğini değerlendirdikleri O.Ç. ve O.G'nin ikametine Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baskın düzenledi.

O.G'nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 12 adet 6.35 dolu fişek, 1 adet esrar maddesi ayrıştırmaya yarar "gırgır" diye tabir edilen aparat ele geçirildi.

O.Ç'nin ikametinde ise 13 gram kurutulmuş esrar, iklimlendirme sistem aparatları ile saksı içerisinde bir kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanununa muhalefet etmek" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.