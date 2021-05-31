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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:39 Son Güncelleme: 31.5.2021 16:43

Evli çift, 20 kişilik grup tarafından gasbedildi

DHA
Evli çift, 20 kişilik grup tarafından gasbedildi

İstanbul'da TEM otoyolunun mevkiinde 20-25 kişilik grup, önünü kestiği evli çifte kabusu yaşattı. Sopalı saldırıya uğrayarak  30 bin liralarının gasp edildiğini öne süren çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Canan Adıgüzel ve eşi Anıl Adıgüzel dün sabah erken saatte otomobilleri ile giderken Erdal U. ile telefonda konuştu. Anıl Adıgüzel ile Erdal U. konuşurken iddiaya göre, birbirlerine hakaret etti. Çift, otomobil ile Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ardıçlı Caddesi'nden geçerken TEM yan yolda Erdal U. ile yanında bulunan 20-25 kişilik grup tarafından durduruldu.

30 BİN LİRASINI, BANKA KARTLARINI VE TELEFONUNU ÇALDILAR

Araçtan indirilen çift, grupta bulunanların sopalı saldırısı sonrasına uğradı. Anıl Adıgüzel, olay sırasında R.A. adlı kişiden borç olarak aldığı 30 bin TL ile 2 banka kartı ve cep telefonunun gasp edildiğini öne sürdü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçerek olaya karıştığı öne sürülen Erdal U. ile yakını Koray U.'yu evlerinde yakaladı.

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Evli çift, 20 kişilik grup tarafından gasbedildi
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