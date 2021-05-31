Evli çift, 20 kişilik grup tarafından gasbedildi

Canan Adıgüzel ve eşi Anıl Adıgüzel dün sabah erken saatte otomobilleri ile giderken Erdal U. ile telefonda konuştu. Anıl Adıgüzel ile Erdal U. konuşurken iddiaya göre, birbirlerine hakaret etti. Çift, otomobil ile Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ardıçlı Caddesi'nden geçerken TEM yan yolda Erdal U. ile yanında bulunan 20-25 kişilik grup tarafından durduruldu.