Eyüpsultan Camii Meydanı'nda Fetih coşkusu

Kısıtlamadan muaf vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği mehter konserinde, Eyüpsultan Belediyesi Mehter takımı, coşkulu marşlarıyla fetih coşkusu yaşattı.



Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul'un fethinin 568. yılını kutlayarak "İnşallah pandemisiz günlerde, daha ihtişamlı kalabalıklarla, daha büyük konserlerle fetih coşkusunu hep birlikte yaşarız. Allah Resulünün övgüsüne mazhar olmuş bu fethi, 568 yıl sonra bile hücrelerimizde hala daha hissediyor olmamız, bugün buraya geliyor olmamızdan belli. Bu kadar sıkıntılı bir dönemde bile herkes bir köşesinden bu fethi anıyor, kutluyor. Fetih sırasında şehadet şerbetini içen şehitlerimizi hayırlarla, dualarla yad ediyoruz. Dualarımızla onları yad etmeye devam edelim inşallah, fetih gününüz kutlu olsun" dedi.