Fenomenden ölümle dans! Beğeni uğruna ölümden döndü

Sosyal medyada beğeni toplama isteği gençlerin başına dert açmaya devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul Zeytinburnu'da yaşandı. Özbekistanlı sosyal medya fenomeni Rohullah Dinger, bisikleti ile üst geçitten inmeye çalıştı ve o anları arkadaşı tarafından kayda alındı. Kaskı ve korumalıkları bulunmayan Rohullah, dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü ve ağır yaralandı.

İnternetin günlük hayatımızda kapladığı alanın giderek artmasıyla buna bağlı yeni sorunlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Başta gençler olmak üzere birçok insan sosyal medyada kimlik yaratabilmek ve beğeni toplamak için sıradışı hareketler sergiliyor. Bu durumun son örneklerinden biri ise Zeytinburnu'nda yer alan bir üst geçitte yaşandı.

Özbekistan uyruklu Tiktok fenomeni Rohullah Dinger, bisiklete binerek üst geçit köprüsünden aşağı inmek istedi. Kaskı ve korumalıkları bulunmayan fenomen, basamaklara takılarak kafa üstü yere düştü. Bu esnada onu kayda alan arkadaşı ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rohullah'ı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Rohullah'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.