“Fındık üreticisi çifte bayram yaşayacaktır”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 700 bin ton, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından ise, 790 bin ton olarak açıklanan tahmini Fındık rekoltesini değerlendiren Ulusal Fındık Konseyi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis başkanı Sebahattin Arslantürk, "Fındıkta bizim makul gördüğümüz rekolte 800 bin ton civarında, bir miktar altında ya da üstünde olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Temmuz ayında yapılacak sayımların doğruyu göstereceğine dikkati çeken Arslantürk, "Şu anda fındıkla, rekolteyle ilgili olumsuz bir durum söz konusu değil. Ne kadar çok fındık üretirsek o kadar çok satarız. Endişe edilecek bir durum yok. Rekoltenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Giresun ve Ordu bölgesinde 18 Şubat ile Mart sonuna kadar soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Arslantürk, "Yaptığımız araştırmalarda bu bölgede 70 bin ton civarında ürün kaybı söz konusu. O da olmasaydı çok daha iyi bir rekolte olacaktı. Yine de pazarlayabileceğimiz 800 bin tonluk rekolte, ülkemizin bu yıl elde edeceği geliri daha da artıracaktır." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatına ilişkin açıklamayı bayram öncesinde yapacağını düşündüklerini dile getiren Arslantürk, "Fındık fiyatının 25 lira veya biraz üstü seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Son 3 yıldan beri fındıktan elde ettiği gelirin artışı devam etmekte ve bu sene de devam edecektir. Fiyat açıklandığında üretici çifte bayram yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR"

Yomra İkisu mahallesinde 6 yıl önce kurulan örnek fındık bahçesi sahibi üretici Ömer Ustaömeroğlu ise, "Burada önemli olan bahçenin bakımıdır. Atalarımız ne demiş "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" Burası örnek bir fındık bahçesidir. Biz bahçemizde maliyeti verim artışı ile düşürüyoruz ve her yıl gelirimizde artıyor. Geçen sene 23 liraya sattığım fındığı bu yıl ise 25 lira ve üzerinde bir fiyattan satmayı bekliyorum." dedi.