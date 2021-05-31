Gaziosmanpaşa en güzel balkonunu seçiyor!

3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması'nı Gaziosmanpaşa Belediyesi düzenliyor. Gaziosmanpaşa'daki en güzel balkonun seçileceği yarışma, çevre bilincini artırmak ve vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek için yapılıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ise yarışmaya süsledikleri balkonların fotoğraflarını çekerek katılabilecek.

BALKONUN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ GEREKİYOR

Balkonların beş farklı açıdan fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Ayrıca yarışmaya katılanların 1024*768 piksel JPEG formatında fotoğraflar çektikten sonra isim, soy ismi, adres ve telefon numaralarını belediyenin enguzelbalkon@gaziosmanpasa.bel.tr uzantılı e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

BİRİNCİYE TAM ALDIN VERİLECEK

Gaziosmanpaşa Belediyesi dereceye giren balkonlara ödüller de verecek. En güzel balkonun sahibi olan birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın verilecek. 3. Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması'nın ayrıntılı bilgileri belediyenin internet sitesinde yer alıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2021.