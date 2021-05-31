Geleceğin aşçı yardımcıları eğitimlerini tamamladı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün mali desteğiyle, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla "Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz!" projesi kapsamında "Aşçı Yardımcılığı" eğitimi verildi.



KURSİYERLERE AŞÇI YARDIMCILIĞIYLA İLGİLİ TEMEL EĞİTİMLER VERİLDİ



Kursiyerlere Şefler Zeki Kara ve Bülent Tokatlı tarafından hem teorik hem de pratik eğitimler verildi. Geleceğin aşçı yardımcıları, iş sağlığı ve güvenliği, besin öğeleri ve besin grupları, hijyen ve sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, sebzeleri pişirmeye hazırlama, sebze garnitürleri pişirme, fon ve temel çorbalar hazırlama, yumurta pişirme, özel çorbalar hazırlama, temel soslar hazırlama, patates garnitürleri hazırlama, etlerin hazırlanması ve pişirilmesi, salata ve salata sosu hazırlama, pilav pişirme, makarna ve makarna sosları pişirme gibi birçok konuda bilgiler verildi.





EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KURSİYERLERE İSTİHDAM SAĞLANACAK



Hedef kitlesi, Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları öncelikli olmak üzere kadınlar ve gençlerin olduğu proje kapsamında gemi adamlığı, satış pazarlama personeli, güvenlik, garson yardımcılığı, servis komisi, hasta kayıt-tıbbi sekreterlik ve hasta bakımı alanlarında da eğitimler verilecek. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere Eyüpsultan İstihdam Merkezi tarafından (ESİM) istihdam sağlanacak.