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Giriş Tarihi: 31.5.2021 19:14 Son Güncelleme: 31.5.2021 19:28

Genç çiftin motosikletli yolculuğu ölümle bitti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Genç çiftin motosikletli yolculuğu ölümle bitti

’da viraja hızlı giren 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Olcay Tokat, kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Genç sürücü ve 15 yaşındaki arkadaşı Fatma Şule kazanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Şule ise hastaneye kaldırıldı. Genç kızdan da kaldırıldığı hastaneden kötü haber geldi.

Kaza İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Olcay Tokat ve 15 yaşındaki arkadaşı Fatma Şule, motosiklet üzerinde süratli bir şekilde seyir halindeydi. Genç sürücü Olcay, viraja hızlı girince aracın kontrolünü kaybetti. İkili savrulan aracın üzerinden düşerek yere çakıldı.

Genç arkadaşların kaza yaptığını görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Olcay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı durumdaki arkadaşı Fatma Şule ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak kısa süre içerisinde Fatma Şule'den de kötü haber geldi.

Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Genç çiftin motosikletli yolculuğu ölümle bitti
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