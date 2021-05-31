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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:31

“Göğsüm ağrıyor” dedikten kalbine yenildi

ABBAS ÇAKAR
“Göğsüm ağrıyor” dedikten kalbine yenildi

Kandıra İlçesi Erikli Belenköy Mahallesi'nde oturan Hüseyın Kırtay (55), bahçesinde çalışan işçilere göğüsüm ağrıyor dedikten 10 dakika sonra yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Kalp kriz geçirdiği belirlenen Kırtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde Kandıra Erikli Belenköy mahallesindeki bahçesine bakım yapmak için gelen Hüseyin Kırtay (55), yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine çağırılan ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kırtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırtay'ın olaydan kısa bir önce bahçesinde de çalışan işçilere göğsünün ağrıdığını söyleyerek eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi. Olaydan 10 dakika sonrada komşuları tarafından yol kenarında hareketsiz yatar halde bulunduğu öğrenildi. Kırtay'ın cenazesi Kandıra Merkez Erikli Belenköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

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“Göğsüm ağrıyor” dedikten kalbine yenildi
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