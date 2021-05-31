“Göğsüm ağrıyor” dedikten kalbine yenildi

Bursa'da ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde Kandıra Erikli Belenköy mahallesindeki bahçesine bakım yapmak için gelen Hüseyin Kırtay (55), yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine çağırılan ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kırtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırtay'ın olaydan kısa bir önce bahçesinde de çalışan işçilere göğsünün ağrıdığını söyleyerek eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi. Olaydan 10 dakika sonrada komşuları tarafından yol kenarında hareketsiz yatar halde bulunduğu öğrenildi. Kırtay'ın cenazesi Kandıra Merkez Erikli Belenköy Mahallesi'nde toprağa verildi.