Gözyaşları arasında toprağa verildi

Akdeniz Üniversitesi'nde görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Kesici10 mayıs tarihinde kaybolduktan sonra geçtiğimiz Cuma günü Muratpaşa ilçesi İnciraltı Plajı'nda 50 metre yüksekliğinde falez kayalıkları ile denizin birleştiği noktada cansız bedeni bulunmuştu. İtfaiye ekipleri cesedin 50 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından çıkartamayınca Kesici'nin cansız bedeni ceset torbasına konarak deniz polisi tarafından Yat Limanına çıkartıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

YAKINLARI GOZYAŞLARINA BOĞULDU

Çağrı Kesici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı sırasında helallik alındı. Yüzlerce mesai arkadaşı ve aile yakınlarını hazır bulunduğu kısa anma töreninde Çağrı Kesici'nin yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Uncalı Mezarılğı'nda yapılan cenaze işlemlerini ardından Kesici Hurma Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bababsı Ersin ve Eşi Aygül kesici uzun süre gözyaşı döktü.