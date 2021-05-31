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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:36

Hem koyunlarına çobanlık yapıyor, hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hem koyunlarına çobanlık yapıyor, hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bursalı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve Milli Sporcu Nesrin Yavuz, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime katılmak için köyde yaşayan ailesinin yanına döndü. Burada çok sayıda koyuna çobanlık yapan Yavuz aynı zamanda Avrupa Şampiyonalarına hazırlanarak Oryantaring dalında madalya istiyor.

Lise yıllarında tanıştığı Oryantaring sporunu, üniversite yaşamında da devam ettiren 20 yaşındaki Nesrin Yavuz, öğrenim hayatına, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliğinde de devam ediyor. Oryantiring dalında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan ve Milli Takım seçme kapına çağırılan başarılı sporcu'nun hedefinde Avrupa Şampiyonluğu var. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçen ve bu dönemi köyde ailesi ve koyunlarıyla geçiren Nesrin Yavuz, 50'den fazla koyunla birlikte çıktığı yamaçlarda günde 15 kilometre koşuyor.

YAŞADIĞI KÖYÜN İLK MİLLİ SPORCUSU

Başarılarıyla köyünde ve çevresinde takdir toplayan genç sporcu aynı zamanda Sorgun köyünün de ilk Milli Sporcusu olma gururunu yaşıyor. Oryantiring sporunu çok sevdiğini belirten Yavuz, Oryantiring, haritası olan bir arazide belirlenen hedefleri bulma sporu. Ben bu spora lisede eğitim görürken 5 yıl önce başladım. Bu spor dalında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Uzaktan eğitim olduğu için ailemin yanında köyde yaşıyorum. Burada uzaktan eğitimin yanında babama dağda koyun güderken yardım ediyorum. İdmanlarımı da dağda koyunların peşinde her gün 15 kilometre koşarak yapıyorum" dedi.

"HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Oryantaring sporunda 8 kişinin Milli Takıma çağrıldığını belirten Yavuz, "Ben de bu 8 kişinin içinde yer almaktan onur duyuyorum. Bu sporda kendime güvenim tam ve hedefimn Avrupa Şampiyonluğu. Bana bu yolda her zaman destek olan Keles Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş'a çok teşekkür ederim" dedi.

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Hem koyunlarına çobanlık yapıyor, hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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