Hem koyunlarına çobanlık yapıyor, hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Lise yıllarında tanıştığı Oryantaring sporunu, üniversite yaşamında da devam ettiren 20 yaşındaki Nesrin Yavuz, öğrenim hayatına, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitmenliğinde de devam ediyor. Oryantiring dalında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan ve Milli Takım seçme kapına çağırılan başarılı sporcu'nun hedefinde Avrupa Şampiyonluğu var. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçen ve bu dönemi köyde ailesi ve koyunlarıyla geçiren Nesrin Yavuz, 50'den fazla koyunla birlikte çıktığı yamaçlarda günde 15 kilometre koşuyor.

YAŞADIĞI KÖYÜN İLK MİLLİ SPORCUSU

Başarılarıyla köyünde ve çevresinde takdir toplayan genç sporcu aynı zamanda Sorgun köyünün de ilk Milli Sporcusu olma gururunu yaşıyor. Oryantiring sporunu çok sevdiğini belirten Yavuz, Oryantiring, haritası olan bir arazide belirlenen hedefleri bulma sporu. Ben bu spora lisede eğitim görürken 5 yıl önce başladım. Bu spor dalında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Uzaktan eğitim olduğu için ailemin yanında köyde yaşıyorum. Burada uzaktan eğitimin yanında babama dağda koyun güderken yardım ediyorum. İdmanlarımı da dağda koyunların peşinde her gün 15 kilometre koşarak yapıyorum" dedi.

"HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Oryantaring sporunda 8 kişinin Milli Takıma çağrıldığını belirten Yavuz, "Ben de bu 8 kişinin içinde yer almaktan onur duyuyorum. Bu sporda kendime güvenim tam ve hedefimn Avrupa Şampiyonluğu. Bana bu yolda her zaman destek olan Keles Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş'a çok teşekkür ederim" dedi.