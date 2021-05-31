Hırsızlık kaydı bulunan kişinin evinde arama yapıldı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 1'den fazla kaydı bulunan L.T. isimli şahsın Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde arama yaptı.

Şahsın üst aramasında 2 bin 210 lira para ele geçiren ekipler, evde yaptıkları aramada da 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 122 gram UC, 5 adet cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 105 adet Nevrontın 800 mg Hap, 27 adet LYRICA 300 mg Hap, 1 adet yarım Captagon, 7 adet PROTONEX Hap, 19 adet GYREX 300mg Hap, 1 adet PLIPPO marka Oto teybi, 1 adet Balıtech marka güvenlik kamerası, 2 adet Flash bellek ve 2 adet Plazma Tv ekran camı ele geçirildi.

Olayla ilgili L.T. ve birlikte yaşadığı M.G. isimler şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.