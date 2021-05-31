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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:42

Hırsızlık kaydı bulunan kişinin evinde arama yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hırsızlık kaydı bulunan kişinin evinde arama yapıldı

’da hırsızlık suçundan kaydı bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu, çok sayıda çalıntı eşyanın yanı sıra 2 bin 210 lira ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 1'den fazla kaydı bulunan L.T. isimli şahsın Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde arama yaptı.

Şahsın üst aramasında 2 bin 210 lira para ele geçiren ekipler, evde yaptıkları aramada da 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 122 gram UC, 5 adet cep telefonu, 2 adet tuşlu cep telefonu, 105 adet Nevrontın 800 mg Hap, 27 adet LYRICA 300 mg Hap, 1 adet yarım Captagon, 7 adet PROTONEX Hap, 19 adet GYREX 300mg Hap, 1 adet PLIPPO marka Oto teybi, 1 adet Balıtech marka güvenlik kamerası, 2 adet Flash bellek ve 2 adet Plazma Tv ekran camı ele geçirildi.

Olayla ilgili L.T. ve birlikte yaşadığı M.G. isimler şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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Hırsızlık kaydı bulunan kişinin evinde arama yapıldı
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