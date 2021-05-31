İlk hayat mücadelesini anne karnında kazandı

'Doksanlar', 'Bayram Abi' ve 'Gülizar' gibi birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Sinem Ekşioğlu (41), yaklaşık 10 yıldır miyom (rahmin kas dokusundan gelişen tümör) ile mücadele ediyordu. 9 ay önce hamile kalan Ekşioğlu, kontrole gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Karnında 15, 10 ve 8 santimlik 3 ayrı dev miyoma rastladındı. Buna rağmen hamilelik sonlandırılmadı. Saatlerce süren ameliyat sonrası bebeği Asil sezaryenle dünyaya geldi.Önce bebeği alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu ve ekibi, ardından annenin yıllardır mücadele ettiği miyomları ameliyatla çıkardı.