İstanbul Adalet Sarayı’nda ‘Kitap Bağış Kumbarası’ açılışı

İstanbul Adalet Sarayı'ndan eş zamanlı olarak saat 11.00'da Başsavcı Vekili Zafer Koç ve Kartal Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin katılımıyla kitap bağış kumbarasının açılışı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Vekili Zafer Koç, konuşmalarında "Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında iş birliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumlarımızda kütüphane kurulması konusunda varılan anlaşma kapsamında Adalet Bakanlığınca kitap bağış kampanyası düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kampanya Ankara Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi, İzmir Adliyesi, İstanbul Adliyesi, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerimizde saat 11.00'da eş zamanlı olarak kitap bağış kampanyamız başlatılacaktır.





GENİŞ KATILIM BEKLENİYOR



Bu kapsamda meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızı cezainfaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz. Kitap insanları geliştiren, topluma faydalı hale getiren en önemli unsurlardandır. Okumak da insana mahsustur. Dolayısıyla kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz" dedi.



İLK BAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ



Konuşmanın ardından kurdele kesimini gerçekleştirdi. İlk kitabı bağışlayan Zafer Koç'un ardından diğer katılımcılar bağışlarda bulundu.