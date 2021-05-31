İstanbul'da akılalmaz görüntü! Altın bulmak için talan ettiler...

Köşk 1983 yılında Osmanlı Bankası kurucularından İngiliz bir kişi tarafından inşa edilmiştir. Şu an için ise mülkiyeti ile alakalı bazı problemler yaşanmaya devam ediyor. Aslında hepimize ait olan bu miras, bazı farklı niyetli kişiler tarafından tarafından talan edilmiş vaziyette.