İstanbul'da yürek yakan görüntü! Sırtında taşıdı ama...

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN'



Abdülsamet Kurtay'ın babası Ahmet Kurtay, "Evde oturuyorlarmış. Amcası sakalaştıklarını söyledi. Amcası bir buçuk saat kapıda oturmuş. Önce yüzüne vuruyor. Daha sonra bıçağı bacağına saplıyor. Olay mutfakta oluyor. Mutfaktan can havliyle gelip kapıyı açmaya çalışıyor. Amcası kapıya vurunca, bir süre bekledikten sonra kapıyı açıyor. Çocuk gidiyor. İçeri girdiğinde, 'Amca beni götür' diyor. Amcası sırtına alarak götürüyor. Otoparkın oraya gelince 'yardım edin' diye bağırıyor. Oradakiler kemerini çıkararak bacağına bağlıyor. Ambulansa koyarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Salı günü hastaneye götürülüyor, Çarşamba günü vefat ediyor. Allah, kimseye evlat acısı vermesin. Yakalandı. Benim oğlumu öldürdü, onun da içeride çürümesini istiyorum" dedi.