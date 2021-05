İstanbul'da yürek yakan görüntü! Sırtında taşıdı ama...

Acı olay, geçen salı Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Abdülsamet Kurtay (22) evine gelen arkadaşı M.E. ile bir süre sohbet etti. Evde yalnız olan ikili arasında tartışma çıkması üzerine M.E. ile Abdülsamet Kurtay arasında kavga çıktı. M.E., mutfaktan aldığı bıçakla Kurtay'ı bacağından bıçakladı. Sesleri duyan Kurtay'ın amcası Sadettin Kurtay, yeğeninin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü.