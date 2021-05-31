İzmir'de kripto para vurgunu! 'Oltalama' yöntemi ile...

Bu arada İ.K. dışında 13 kişinin daha bir miktar kripto parasının aynı kişilerce çalındığı ortaya çıkarıldı. Zanlıların hesap hareketlerini takip eden polisler, N.A, D.A. ve G.A'yı ikametlerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.