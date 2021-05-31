Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme takvimi belli olacak. Yasaklar kalktı mı sorusu ise gündemin en önemli soru işaretleri arasında yerini aldı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer yasaklar ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Peki, yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran'dan sonra kalkan yasaklar neler olacak?
YASAKLAR KALKTI MI?
Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımların atılması bekleniyor. Türkiye'nin gözü kulağı ise yasaklar kalktı mı sorusunun cevabına çevrildi.
HAFAT İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları ile ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı öncesi yaşanan kritik gelişmeler;
KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI BEKLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.
HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
KISITLAMA PAZAR GÜNÜ SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR
Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.
TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK
Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak
SALGIN KONTROL ALTINDA
Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.
HAFTADA 5 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK
Türkiye her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek BioNTech aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. Çin ve Rus aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. Böylece 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak. Aşılar için ikinci doz yedeklemesi yapılmasına gerek olmadığı için bir anda 30 milyon kişi aşılanmış olacak. Temmuz sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor. İkinci dozlar da yaz sonuna kadar yapılacak.
HATIRLATMA DOZU İÇİN DE TAKVİM HAZIR
Sağlık Bakanlığı, üçüncü yani hatırlatma dozlarının yapılmasını da planlamaya başladı. Verilere göre Çin aşısı Sinovaç'ın 6 ay, BioNTech'in ise 9 ay sonra tek doz olarak hatırlatma yapılması planlanıyor. Sonbahara kadar bilim insanları tarafından çalışmaların tamamlanıp, "farklı aşı ile hatırlatma dozu yapılabiliyor mu, kişiler nasıl yanıt veriyor" sorularının yanıtını içeren sonuçların yayınlanması bekleniyor.