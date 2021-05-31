Kabine Toplantısı ile yasaklar kalktı mı sorusu cevap buluyor! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’da kalkan yasaklar neler?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları ile 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme takvimi toplantının ana konusu olacak. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere tüm yasaklar ile ilgili yeni kararlar ise heyecanla bekleniyor. Yasaklar kalktı mı sorusu da cevabını arıyor. Kabine Toplantısı’nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran’dan sonra kalkan yasaklar neler? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme takvimi belli olacak. Yasaklar kalktı mı sorusu ise gündemin en önemli soru işaretleri arasında yerini aldı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer yasaklar ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Peki, yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 1 Haziran'dan sonra kalkan yasaklar neler olacak?

YASAKLAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımların atılması bekleniyor. Türkiye'nin gözü kulağı ise yasaklar kalktı mı sorusunun cevabına çevrildi.

HAFAT İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları ile ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı öncesi yaşanan kritik gelişmeler;