Kamuda çalışma saatleri ile ilgili gelişmeler kabine toplantısı öncesi binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında koronavirüs önlemleri kapsamında bilindiği üzere kamuda esnek çalışma uygulaması başlamıştı. Şimdi ise gözler 1 Haziran 2021 sonrasında uygulamaya geçecek olan yeni kararlara çevrildi. Buna göre; Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Kamu mesai çalışma saatleriyle ilgili son dakika gelişmeleri…