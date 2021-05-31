Kamuda çalışma saatleri ile ilgili gelişmeler kabine toplantısı öncesi binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında koronavirüs önlemleri kapsamında bilindiği üzere kamuda esnek çalışma uygulaması başlamıştı. Şimdi ise gözler 1 Haziran 2021 sonrasında uygulamaya geçecek olan yeni kararlara çevrildi. Buna göre; Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Kamu mesai çalışma saatleriyle ilgili son dakika gelişmeleri…
17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu. 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise bugünkü kabine sonrası belli olacak.
Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.