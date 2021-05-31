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Haberler Yaşam Haberleri Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor? Kamuda mesai saatleri nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 31.5.2021 12:15 Son Güncelleme: 31.5.2021 12:16

Kamuda değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor? Kamuda mesai saatleri nasıl oldu?

Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor? Kamuda mesai saatleri nasıl oldu?

ile ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti. 17 Mayıs- tarihleri aralığında uygulanan kararların ardından bugün düzenlenmesi beklenen kabine toplantısı ile yeni normalleşme süreci başlayacak. Bu noktada “Kamuda çalışma saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor, nasıl oldu?” soruları gündemdeki yerini aldı. 1 Haziran sonrası uygulanacak olan kararlar merakla bekleniyor. Buna göre; Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Kamuda çalışma saatleri ile ilgili gelişmeler kabine toplantısı öncesi binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında koronavirüs önlemleri kapsamında bilindiği üzere kamuda esnek çalışma uygulaması başlamıştı. Şimdi ise gözler 1 Haziran 2021 sonrasında uygulamaya geçecek olan yeni kararlara çevrildi. Buna göre; Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Kamu mesai çalışma saatleriyle ilgili son dakika gelişmeleri…

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17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 17 Mayıs itibarıyla geçerli olacak kamu mesai saatleri de belli oldu. 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasının 1 Haziran'dan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise bugünkü kabine sonrası belli olacak.

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Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

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Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma ne zaman bitiyor? Kamuda mesai saatleri nasıl oldu?
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