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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:42

Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

’nin Tekke köyünde market alışverişine giden 81 yaşındaki Cevat Kılıç, karayolunda bulunan yaya geçidinden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü N.A, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Merkeze bağlı Bahçecik köyünden Tekke köyünde bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 81 yaşındaki Cevat Kılıç, Gümüşhane-Bayburt bölünmüş karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken Bayburt istikametine ilerleyen N.A yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın camına vuran ve yola savrulan Kılıç, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobil sürücüsü N.A Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
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