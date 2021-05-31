Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Merkeze bağlı Bahçecik köyünden Tekke köyünde bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 81 yaşındaki Cevat Kılıç, Gümüşhane-Bayburt bölünmüş karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken Bayburt istikametine ilerleyen N.A yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın camına vuran ve yola savrulan Kılıç, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobil sürücüsü N.A Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.