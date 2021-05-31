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Giriş Tarihi: 31.5.2021 19:11

’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İHA
Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

’nun ilçesinde iki otomobilin lafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Feci kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde Akdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Orhan Zaim idaresindeki 37 EF 718 plakalı Renault marka otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 40 yaşındaki İsmail Şimşek yönetimindeki 37 LH 763 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

ARAÇLAR SAVRULDU, OTOMOBİLLERDE BULUNANLAR SIKIŞTI

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlar savrulurken, otomobillerde bulunanlar da sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Orhan Zaim ile eşi Selma Zaim yaralandı. Durumu ağır olan Orhan Zaim, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Zaim kurtarılamadı, eşi Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer aracın sürücüsü İsmail Şimşek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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