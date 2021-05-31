Kastamonu’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Orhan Zaim ile eşi Selma Zaim yaralandı. Durumu ağır olan Orhan Zaim, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Zaim kurtarılamadı, eşi Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer aracın sürücüsü İsmail Şimşek ise olay yerinde hayatını kaybetti.