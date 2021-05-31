Kastamonu'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, İsmail Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Zaim ile yanında bulunan eşi Selma Zaim ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan Orhan Zaim Taşköprü Devlet Hastanesi'ne, eşi Selma Zaim ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Orhan Zaim, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Selma Zaim'in tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.